Кремль сообщил, что Путин посетит Китай 19-20 мая

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Там уточнили, что двухдневный визит президента РФ состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений. Также они обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме этого, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 год).

"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества", - добавили в Кремле.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай продлится один день.