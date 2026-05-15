16 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Самопровозглашенная республика Косово не получила членства в Совете Европы

Самопровозглашенная республика Косово не получила членства в Совете Европы (СЕ), сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, сообщают РИА Новости.

В столице Молдавии проходит встреча Комитета министров СЕ. По словам сербского министра, в пятницу несколько делегаций европейских стран предложили принять самопровозглашенное Косово в организацию, но им не хватили поддержки большинства присутствующих.

"Косово и Метохия без членства в СЕ. В то время, когда политические, коллективные, человеческие, культурные и другие права сербского народа в Косово и Метохии систематически находятся под угрозой... с гордостью могу сказать, что сегодня в СЕ победил принцип соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств", - написал глава МИД Сербии в соцсети Х.

Парламентская ассамблея СЕ в апреле 2024 года утвердила рекомендацию пригласить самопровозглашенное Косово стать членом Совета Европы. Окончательное решение о членстве остается за Комитетом министров СЕ, который ожидает от Приштины выполнения ряда условий. В первую очередь – формирования Сообщества сербских общин из 10 муниципалитетов в крае согласно Брюссельским соглашениям 2013 и 2015 годов.

Теги: Косово, Совет Европы


