Суд заочно приговорил к пожизненному офицера ВСУ за обстрел города Рыльска в Курской области

Второйй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего начальника штаба – первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковника Олега Петрика, сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть нескольких людей).

Суд установил, что 20 декабря 2024 года Петрик, действуя в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, приказал нанести ракетные удары по местам дислокации российских воинских подразделений и гражданской инфраструктуре города Рыльска Курской области.

В результате разрывов девяти управляемых реактивных снарядов калибра 227-мм с осколочно-фугасной боевой частью, применяемых в реактивных системах залпового огня производства США, четверо человек погибло, более 20 граждан получили ранения различной степени тяжести, причинен значительный имущественный ущерб.

Петрик объявлен в межгосударственный розыск, в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы приняли исчерпывающие меры к розыску обвиняемого, однако реальная возможность его участия в уголовном судопроизводстве отсутствует.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры – и приговорил Петрика к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима.