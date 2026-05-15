В Рязани введён режим ЧС после атаки беспилотников

В Рязани с 15 мая 2026 года введён режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провёл губернатор Павел Малков, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Режим ЧС введён в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, а также частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения. Режим будет действовать до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования. Руководителем работ по ликвидации последствий назначен первый заместитель председателя правительства региона Денис Боков.

Министерству финансов поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий. Министерству труда и соцзащиты — разработать проект нормативного акта о компенсационных выплатах физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта. Министерству здравоохранения предписано оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Главе администрации Рязани Борису Ясинскому рекомендовано совместно с региональными министерствами определить объём финансирования и сроки аварийно-восстановительных работ и возмещения ущерба, а также принять меры по недопущению нарушения жизнедеятельности пострадавших.

ГУ МЧС по Рязанской области поручено провести аварийно-спасательные работы, развернуть подвижной пункт управления и обеспечить работу психологов. УМВД России по региону — обеспечить охрану общественного порядка в зоне ЧС.