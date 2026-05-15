Суд обязал властей Прикамья изменить формулировку увольнения министра

Власти Пермского края обязаны изменить формулировку причины увольнения теперь уже бывшего главы регионального Минзакупок Алексея Зарубина — с истечения срока действия контракта на утрату доверия, сообщает РБК Пермь.

Такое решение принял Ленинский районный суд Перми. К материалам четырехтомного гражданского дела приобщены сведения о том, что при семейных доходах за 2018 — 2022 годы в 20,5 млн руб. Зарубин израсходовал на приобретение личного имущества 30,8 млн.

В июле 2017 года Зарубина назначили на пост заместителя министра, начальника управления организационно-правового обеспечения Минзакупок Пермского края. Спустя пять месяцев Зарубин приобрел в ипотеку трехкомнатную квартиру в центре Перми.

В ноябре 2020 года Зарубин стал и.о. министра, а в феврале 2021 года — министром. Тогда Зарубин приобрел садовый дом и участок (920 тыс. руб.), автомобиль Lexus (3 млн руб.) и машино-место на подземной парковке в центре Перми (900 тыс. руб.). Кроме того, оплатил ипотеку за квартиру (3 млн руб.).

Внимание силовиков привлекли сделки, оформленные на его мать Татьяну Зарубину. В мае 2021 года она купила у зампрокурора Пермского края земельный участок на берегу Сылвы за 9,95 млн руб. В феврале 2023 года приобрела квартиру в Сочи. Судебная экспертиза оценила её в 13,03 млн руб.

Фактическим собственником этой недвижимости был министр Зарубин, установил суд. При семейных доходах за 2018 — 2022 годы в 20,5 млн руб. его расходы составили 30,8 млн. Легальность средств, за счет которых приобретено имущество, не подтверждена. Дом под Пермью и квартиру в Сочи общей стоимостью 22,9 млн руб. решено обратить в доход государства.

Апелляционная и кассационная инстанции отказали Алексею и Татьяне Зарубиным в пересмотре гражданского дела.