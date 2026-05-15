Финская полиция не собирается проводить расследование из-за беспилотников

Полиция Финляндии не будет проводить расследование на фоне заявлений о беспилотниках в воздушном пространстве страны.

Как заявил главный инспектор полиции Сами Хятенен, предварительное расследование проводится в том случае, если дрон падает на землю.

Как сообщалось, сегодня утром финские власти получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Временно был закрыт аэропорт Хельсинки. Около 07.00 утра власти заявили, что угроза дронов миновала, пишет РИА Новости.

В марте премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о проникновении двух беспилотников, запущенных с Украины, на территорию страны. Он подчеркнул, что подобное нарушение границ является крайне серьезным инцидентом. Позднее стало известно, что оба дрона упали на территории Финляндии. Впоследствии власти республики неоднократно сообщали о прилете беспилотников.