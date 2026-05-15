В Екатеринбурге бойцовские собаки нападают на соседей своей хозяйки

Жительница Екатеринбурга попросила помощи члена общественной палаты города Дмитрия Чукреева из-за агрессивных бойцовских собак соседки.

"Ко мне обратилась жительница дома №113 по улице Белинского. Уже несколько месяцев окрестные дворы терроризирует женщина – владелица нескольких бойцовских собак. Она выгуливает их без намордника, без поводка. Как результат – уже порядка десяти нападений на жильцов. Есть среди пострадавших и дети", – написал общественник.

По словам соседей, хозяйка псов регулярно выпивает и выгуливать собак выходит тоже в пьяном состоянии. В случаях, когда на них есть поводки, она не в силах удержать питомцев, бросающихся на людей.

Жильцы дома просят привлечь женщину к уголовной ответственности, а агрессивных собак определить в питомник.