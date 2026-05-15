В Тюменской области самолет, патрулирующий леса, совершил аварийную посадку

В Тюменской области воздушное судно RALL авиакомпании "Капитал Джет" совершило аварийную посадку под Тобольском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет выполнял полет по лесопатрулированию. Судно совершило аварийную посадку на удалении 75 километров к юго-востоку от Тобольска в болотистой местности между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района.

Для эвакуации экипажа вылетело аварийно-спасательное воздушное судно - вертолет Ми-8 АО"ЮТэйр-Вертолетные услуги". Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В Информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что пилот и летчик-наблюдатель воздушного судна, совершившего аварийную посадку в Вагайском округе не пострадали. Они будут эвакуированы в тобольский аэропорт Ремезов.