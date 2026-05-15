Афганистан хочет направить в Россию трудовых мигрантов

Афганистан хочет направить трудовых мигрантов в Россию, со стороны Москвы видит в этом интерес, вопрос сейчас прорабатывается, заявил министр торговли и промышленности правительства талибов Нуриддин Азизи.

По его словам, единственным препятствием является языковой барьер. Тем не менее, в Афганистане хотят преодолеть этот момент, передает ТАСС.

Трудовые мигранты в России должны сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ в определенных случаях. Однако с 2025 года для части мигрантов это требование отменено. От сдачи экзаменов освобождены иностранцы, получившие разрешение на работу по правительственной квоте, если их работа не связана с постоянным общением с гражданами. Это касается, например, рабочих из визовых стран, прибывающих в Россию по квоте.