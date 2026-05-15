В Екатеринбурге жильцы дома пожаловались на соседку-проститутку, обслуживающую мигрантов

В одном из многоквартирных домов Екатеринбурга обосновалась девушка легкого поведения, которая своей работой мешала спать соседям по ночам. Об этом в своих соцсетях рассказал член общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

С жалобами обратились жильцы дома №3/2 по улице Сулимова. По их словам, молодая девушка снимала квартиру исключительно для своей "работы", которая, как правило, приходилась на ночное время суток. Клиенты, ища нужную дверь, постоянно путали номер квартиры и будили звонками соседей, после чего жильцам еще несколько часов приходилось слушать стоны за стеной. Они также рассказали, что среди клиентов были, в том числе, и мигранты.

Команда Чукреева нашла анкету девушки на различных сайтах по оказанию интим-услуг. За час девушка брала 8 тыс. рублей. Договорившись о встрече под видом клиента, команда общественника вместе с правоохранителями наведались в злополучную квартиру. Девушка все отрицала и заявляла, что сняла квартиру для проживания, однако холодильник был полностью пустым, а вместо одежды и вещей в шкафах и тумбочках были только смазки, презервативы и интим-игрушки. Также в комнате с диваном на штативе стояла лампа. Сама девушка сообщила, что нигде не работает.

Сотрудники полиции забрали екатеринбурженку в отдел для дачи пояснений и привлечения к административной ответственности за занятие проституцией. Чукреев также добавил, что с квартиры она уже съехала, за что соседи поблагодарили сотрудников отдела полиции №3.

