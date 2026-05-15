Свердловские МВД и Росгвардия сыграли в КВН в честь Года единства народов России

2026 год в соответствии с указом президента РФ объявлен Годом единства народов России. На Среднем Урале проживает свыше 120 национальностей. В честь Года единства в медико-санитарной части МВД по Свердловской области и в пятом региональном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии были созданы две команды КВН, в состав которых вошли по четыре медсестры и два медбрата. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, инициаторами первого совместного конкурса стали главная медсестра МСЧ полиции Елена Стрижова и ее коллега из Росгвардии Лариса Мартьянова. Каждая из них более 30 лет стоит на страже здоровья действующего личного состава и ветеранов.

"Команды демонстрировали знания анатомии и структуры тела человека, умение оперативно прийти на помощь в трудную минуту, сделать перевязку, осмотр раны, ее обработку и создать оптимальные условия для ее заживления. А в рамках домашнего задания медики подготовили творческие "изюминки", переодевшись в национальные костюмы. "Вишенкой на торте" стали танцы и песни разных народностей, а также их фирменные блюда и иные вкусняшки, при виде которых, что называется, слюнки текут", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, в состав жюри вошли опытные преподаватели медицинского колледжа, врачи ОКБ №1 и другие специалисты.

"Поддержать своих коллег приехала делегация из МСЧ МВД во главе с заместителем начальника полковником Мариной Трофимовой и начальником госпиталя Александром Лимоновым. Сказать, что мероприятие удалось и всем понравилось – ничего не сказать. Это уникальный, в некотором роде, проект. Он с большой долей вероятности может стать традиционным и, скорее всего, будет взят на вооружение в других субъектах нашей страны", - отметил Валерий Горелых.

Он также сообщил, в ходе упорной борьбы победителем в состязании стала команда КВН Росгвардии области. Всем участникам турнира были вручены памятные подарки.