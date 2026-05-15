Свердловские МВД и Росгвардия сыграли в КВН в честь Года единства народов России

15 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Свердловские МВД и Росгвардия сыграли в КВН в честь Года единства народов России

2026 год в соответствии с указом президента РФ объявлен Годом единства народов России. На Среднем Урале проживает свыше 120 национальностей. В честь Года единства в медико-санитарной части МВД по Свердловской области и в пятом региональном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии были созданы две команды КВН, в состав которых вошли по четыре медсестры и два медбрата. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, инициаторами первого совместного конкурса стали главная медсестра МСЧ полиции Елена Стрижова и ее коллега из Росгвардии Лариса Мартьянова. Каждая из них более 30 лет стоит на страже здоровья действующего личного состава и ветеранов.

Свердловские МВД и Росгвардия в честь Года единства народов России состязались в КВН(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Команды демонстрировали знания анатомии и структуры тела человека, умение оперативно прийти на помощь в трудную минуту, сделать перевязку, осмотр раны, ее обработку и создать оптимальные условия для ее заживления. А в рамках домашнего задания медики подготовили творческие "изюминки", переодевшись в национальные костюмы. "Вишенкой на торте" стали танцы и песни разных народностей, а также их фирменные блюда и иные вкусняшки, при виде которых, что называется, слюнки текут", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, в состав жюри вошли опытные преподаватели медицинского колледжа, врачи ОКБ №1 и другие специалисты.

Свердловские МВД и Росгвардия в честь Года единства народов России состязались в КВН(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Поддержать своих коллег приехала делегация из МСЧ МВД во главе с заместителем начальника полковником Мариной Трофимовой и начальником госпиталя Александром Лимоновым. Сказать, что мероприятие удалось и всем понравилось – ничего не сказать. Это уникальный, в некотором роде, проект. Он с большой долей вероятности может стать традиционным и, скорее всего, будет взят на вооружение в других субъектах нашей страны", - отметил Валерий Горелых.

Он также сообщил, в ходе упорной борьбы победителем в состязании стала команда КВН Росгвардии области. Всем участникам турнира были вручены памятные подарки.

Теги: КВН, Росгвардия, команды, МВД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети