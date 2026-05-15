На Среднем Урале нашли пропавшую в горах туристку из Подмосковья

На Среднем Урале благополучно завершились поиски пропавшей туристки из другого региона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, накануне спасателям поступила информация, что на горе Качканар заблудилась девушка. Выяснилось, что 20-летняя туристка из Подмосковья пошла в поход одна. Была сразу же сформирована поисковая группа, в которую вошли сотрудники МЧС, полиции и волонтеры.

Поиски велись на автомобиле и квадроцикле, а также пешим ходом. Они осложнялись из-за неблагоприятной погоды: дождь, туман и лежащий в горах снежный покров.

В какой-то момент у потерявшейся получилось дозвониться до ЕДДС и передать новые координаты своего места нахождения. В темноте и тумане поздним вечером туристка была найдена.

Как отметили в МЧС, девушка не зарегистрировала свой туристический поход.

