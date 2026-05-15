Четырех детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Рязань увеличилось до 28, четыре человека погибли. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Александр Пшенников.

По его словам, среди госпитализированных – четверо детей. Один из них находится в хирургии, двое — с отравлением угарным газом, еще один — в травматологии. Пшенников уточнил, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил, что в Рязани из-за атаки БПЛА повреждены два многоэтажных жилых дома. Спасатели разбирают завалы, жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Рязани.