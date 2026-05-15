Экс-главу "Теплодома" Фучкина, обвиняемого в хищении 1,8 млн, оставили под стражей

Бывшему директору МУП КМО "Теплодом" Сергею Фучкину продлили меру пресечения в виде заключения под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что Фучкина обвиняют в хищении чужого имущества. По версии следствия, он вместе с сообщником похитил 1,8 млн рублей, выделенных из бюджета Кушвинского муниципального округа в качестве субсидий. Деньги предназначались для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

Обвиняемый и его защита настаивали на смягчении меры пресечения, однако гособвинение настояло на продление ареста, отметив, что оснований отпускать Фучкина из под стражи нет.

Кушвинский городской суд, рассмотрев материалы дела, продлил Сергею Фучкину срок содержания под стражей по 23 июля 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток.