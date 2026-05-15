Жильцов многоэтажек хотят освободить от платы за проверку состояния домов

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект, который меняет правила обследования многоквартирных домов. Они предлагают, чтобы техническую экспертизу оплачивали не жильцы, а региональные операторы капремонта из своих средств. ТАСС уже ознакомился с текстом документа.

Сейчас собственники имеют право заказать обследование дома, чтобы пересмотреть сроки капитального ремонта, но они должны платить за это сами. Новый закон обяжет региональных операторов проводить такие проверки бесплатно, если общее собрание жильцов примет соответствующее решение. При этом депутаты хотят ограничить частоту проверок - проводить их можно будет не чаще одного раза в пять лет.

Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что стоимость экспертизы выросла на десятки процентов. Многие люди с низкими зарплатами не могут собрать нужную сумму, поэтому дома годами стоят без оценки состояния. В зданиях копятся скрытые дефекты, которые приводят к авариям и в итоге увеличивают итоговую стоимость капремонта.

Депутаты уверены, что их инициатива сделает систему ремонта более справедливой. По их мнению, новые правила помогут лучше управлять домами и снизят недовольство среди граждан.

Ранее в "Единой России" предложили включать плату за вызов сантехника или электрика прямо в квитанции ЖКХ, чтобы жильцы могли оплачивать допуслуги онлайн вместе с "коммуналкой". Депутат Госдумы Игорь Антропенко считает, что такая мера гарантирует качество ремонта и поможет управляющим компаниям легализовать доходы, которые сейчас собственники зачастую отдают мастерам лично в руки в обход кассы.