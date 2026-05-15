Лосиху, заблудившуюся в центре Челябинска, выпустили в лес

Ранее сегодня животное заметили вблизи одного из бизнес-центров столицы региона. Для обеспечения безопасности жителей и самого животного, лосиху, у которой уже присутствовали незначительные повреждения кожного покрова – вероятнее всего, от столкновений с различными препятствиями, оперативно изолировали на одной из ближайших стройплощадок.

На место прибыли сотрудники Челябинского зоопарка. Они при помощи специально подобранного препарата усыпили животное. После гостью аккуратно поместили в клетку для транспортировки и отвезли в Сосновский округ. Во время дороги лосиха самостоятельно очнулась ото сна. После прибытия она вышла из клетки и ушла в лес, сообщает министерство экологии Челябинской области.