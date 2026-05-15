В Барьерном рифе нашли новый вид мохнатой рыбы

Морские биологи нашли в водах Большого Барьерного рифа новый вид рыб - ярко-оранжевую рыбу-призрак с длинным рылом и множеством наростов на теле. Исследователи годами не замечали это животное, так как принимали его за уже известного сородича. О находке сообщил портал "Известия" со ссылкой на Phys.org.

Новый вид назвали Solenostomus snuffleupagus в честь лохматого мистера Снаффлапагуса из детского шоу "Улица Сезам". Эти рыбы приходятся близкими родственниками морским конькам. Они мастерски маскируются под кораллы и водоросли, поэтому ученым трудно отличить один вид от другого. Дайверы и фотографы годами выкладывали снимки этой рыбы в соцсети, но даже не подозревали, что нашли неизвестное науке существо.

Биологи Дэвид Харасти и Грэм Шорт доказали уникальность рыбы с помощью анализа ДНК. Генетическое различие с ближайшим родственником составило 22%. Также ученые создали 3D-модели скелета рыбы. Выяснилось, что у нового вида 36 позвонков (у сородичей их 32-34), а в коже есть необычные косточки в форме звезд. Кроме того, тело новой рыбы оказалось более плотным и коротким.

Большой Барьерный риф остается крупнейшей коралловой системой в мире. Несмотря на постоянные исследования, он до сих пор преподносит ученым сюрпризы.