15 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге открываются летние корты Академии падел РМК

Начиная с 15 мая любители падела смогут проводить тренировки на летних кортах Академии падел РМК в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, каждый день посетители могут забронировать время с 9:00 до 22:00, а также дополнительно арендовать ракетки и корзину мячей. На данный момент в квартале "Архангел Михаил" работают четыре профессиональных падел-корта.

Летние падел-корты в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Впервые они открылись летом 2025 года как летняя площадка Академии падел РМК. Помимо кортов мирового класса, здесь есть удобные раздевалки, зона отдыха, кафе и магазин, где можно приобрести экипировку.

Корты стали точкой притяжения для активных и спортивных екатеринбуржцев всех возрастов. Грамотное и стильное благоустройство помогло создать уникальную и запоминающуюся локацию для тренировок и турниров.

Большая и продуманная зона отдыха придала месту атмосферу уюта, что мотивирует активно заниматься спортом вместе с семьей и друзьями. Площадка будет работать все лето, кроме дождливых дней, так как играть на мокром покрытии травмоопасно.

Напомним, что этим летом в Екатеринбурге рядом с Падел-ареной РМК со стороны парка Зеленая роща появятся еще 10 открытых кортов. А в 2027 году в спортивном квартале "Архангел Михаил" начнется строительство Академии падел РМК. В здании площадью более 30 тысяч квадратных метров будут расположены 12 ультрапанорамных падел-кортов и многофункциональная шоу-арена с трибунами для зрителей.

Теги: корты, лето, открытие, падел, РМК


