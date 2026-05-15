Ушедший в отставку Гладков награжден орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии представления врио губернатора Егора Ковальчука.

Орден Александра Невского вручается государственным служащим за особые личные заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу, высокие результаты в работе, укрепление обороноспособности страны, а также значительный вклад в экономику, науку, культуру и общественную деятельность.

13 мая отправил в отставку сразу двух глав приграничных с Украиной регионов – Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Гладков работал в своей должности с 2020 года, Богомаз – с 2015 года. Кремль не стал комментировать причину отставки глав регионов, ограничившись тем, что оба губернатора покидают должности "по собственному желанию". СМИ писали о возможном назначении Гладкова послом России в Абхазии.