Сургутянка-русофобка восстановила гражданство России

Сургутянка Рая Мамедова, ранее осужденная за оскорбление русских соседей, восстановила гражданство России, сообщает Mash со ссылкой на судебные базы данных.

Ранее у нее отобрали паспорт, а потом вернули через суд.

"Гражданство у Мамедовой отобрали за оскорбление русских, но она подала апелляцию. Выяснилось следующее: сейчас иностранцы при получении паспорта клянутся соблюдать конституцию и законы России, уважать права других жителей. Лишить гражданства могут за нарушение этого обещания. Рая же такую присягу не давала — она стала россиянкой в раннем возрасте. Ханты-Мансийский суд решил, что раз обещаний не было, значит, Мамедова могла писать про русских людей всё, что ей вздумается. И вернул ей гражданство", - говорится в сообщении.

Указанное апелляционное решение суда будет обжаловано УМВД РФ по ХМАО-Югре в суде в вышестоящей инстанции, подчеркнули в пресс-службе губернатора ХМАО-Югры.