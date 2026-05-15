Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Сургутянка-русофобка восстановила гражданство России

Сургутянка Рая Мамедова, ранее осужденная за оскорбление русских соседей, восстановила гражданство России, сообщает Mash со ссылкой на судебные базы данных.

Ранее у нее отобрали паспорт, а потом вернули через суд.

"Гражданство у Мамедовой отобрали за оскорбление русских, но она подала апелляцию. Выяснилось следующее: сейчас иностранцы при получении паспорта клянутся соблюдать конституцию и законы России, уважать права других жителей. Лишить гражданства могут за нарушение этого обещания. Рая же такую присягу не давала — она стала россиянкой в раннем возрасте. Ханты-Мансийский суд решил, что раз обещаний не было, значит, Мамедова могла писать про русских людей всё, что ей вздумается. И вернул ей гражданство", - говорится в сообщении.

Указанное апелляционное решение суда будет обжаловано УМВД РФ по ХМАО-Югре в суде в вышестоящей инстанции, подчеркнули в пресс-службе губернатора ХМАО-Югры.

Теги: Рая Мамедова, сургутский городской суд, условный срок, приговор, оскорбление русских


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2023 14:20 Мск Сургутянка получила три года условно за оскорбление русских
Ранее 30.01.2023 10:35 Мск Сургутянке, подозреваемой в оскорблении русских, изменили меру пресечения
Ранее 25.01.2023 16:05 Мск Вопрос об изменении меры пресечения сургутянке, обвиняемой в оскорблении русских, перенесен
Ранее 20.01.2023 12:12 Мск УФСИН по ХМАО-Югре просит изменить меру пресечения сургутянке, обвиняемой в оскорблении русских
Ранее 18.01.2023 15:43 Мск УФСИН по ХМАО-Югре обратится в суд из-за нарушения сургутянкой, оскорбившей русских, меры пресечения
Ранее 17.01.2023 16:18 Мск Скандал с сургутянкой, оскорбившей русских, вышел на международный уровень
Ранее 28.12.2022 09:49 Мск Сургутянка, которую обвиняют в оскорблении русского народа, изменила показания
Ранее 20.09.2022 09:53 Мск Сургутянку, оскорбившую русских, будут судить
Ранее 06.07.2022 08:25 Мск В Югре избрана мера пресечения сургутянке, оскорбившей русских
Ранее 05.07.2022 13:59 Мск Первый вице-губернатор Югры резко прокомментировал скандал с сургутянкой, оскорбившей русских
Ранее 04.07.2022 16:36 Мск СКР возбудил дело в отношении жительницы Сургута, оскорбившей русских
Ранее 04.07.2022 13:10 Мск В Сургуте скандал с горожанкой, оскорбившей русских, набирает обороты: может дойти до Путина
Ранее 03.07.2022 19:45 Мск Глава Сургута оценил высказывания горожанки после конфликта в домовом чате

