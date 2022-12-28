Сургутянка, которую обвиняют в оскорблении русского народа, изменила показания

В уголовном деле в отношении 30-летней жительницы Сургута Раи Мамедовой, оскорбившей русских, произошел неожиданный поворот. Обвиняемая дала показания, в которых сообщила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом, сообщает окружной телеканал "Мегаполис".

Аудиозаписи с оскорблениями были не в общем доступе, а в их переписке в telegram. Обвиняемая просила суд вернуть дело прокурору. Суд прошение удовлетворил. Дело Раи Мамедовой направлено на пересмотр из-за изменения позиции обвиняемой. Следующее заседание состоится 25 января 2023 года.

Прокуратура просила для Мамедовой три с половиной года условно и четыре года испытательного срока.

Адвокат Раи Мамедовой подчеркнул, что у них изначально было соглашение с клиенткой - она должна полностью признать вину и раскаяться. Сегодняшнее заявление, в котором она только частично признаёт вину, меняет ситуацию. Адвокат не видел никакой переписки с Павлом, возможно, она "попридержала" эти доказательства, а возможно, их и нет вовсе.