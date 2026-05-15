В ХМАО прокуратура выявила схему незаконной выдачи мигрантам сертификатов о владении русским языком

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура выявила схему незаконной выдачи иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

В течение двух лет несколько граждан организовали незаконное пребывание мигрантов в регионе, оказывая услуги по проведению экзаменов без фактической проверки знаний. Клиентам выдавались подложные документы, которые затем передавались в учебное заведение для получения сертификатов.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными 17 сертификатов. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

В отношении организаторов преступной схемы возбуждены уголовные дела. Ход расследования контролируется прокуратурой Югры.