Оставлен в силе приговор бывшему вице-мэру Троицка

В Челябинской области оставлен в силе приговор бывшему вице-мэру Троицка Андрею Андрееву.

В 2024 г. политик поручил директору МБУ "Центр досуга Троицка" взять на работу человека на пост администратора ПКиО имени Томина. За это Андрев получил 50 тыс. руб. Приговор первой инстанции – пять лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Челябинский облсуд оставил в силе приговор коллег из Троицка, а также решил изъять в доход России полученную чиновником взятку, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.