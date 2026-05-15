Путин: ВВП вырос в марте на 1,8% в годовом выражении

Президент России Владимир Путин заявил об "определенном положительном результате" в экономике, наметившемся благодаря решениям правительства.

"Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года. <…> в марте ускорилась потребительская активность. При этом безработица остаётся на минимальном уровне – 2,2%. В целом, ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание", - сказал президент на совещании с кабинетом министров по экономическим вопросам.

Напомним, в феврале ВВП в годовом выражении (февраль 2026 к февралю 2025) сократился на 1,1%.