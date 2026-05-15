Российские борцы вернутся на мировые турниры с флагом и гимном

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) разрешило российским атлетам участвовать в международных соревнованиях без ограничений. Теперь борцы всех возрастов смогут выступать в составе национальной сборной, поднимать флаг России и слушать государственный гимн при награждении, сообщил Министр спорта Михаил Дегтярев.

Он назвал это решение очень важным, так как россияне традиционно забирают много медалей в вольной, греко-римской и женской борьбе, а также в грэпплинге и панкратионе. До этого федерация открыла доступ к турнирам только для юниоров до 23 лет, но теперь правила действуют для всех.

Похожие изменения происходят и в других видах спорта: например, 5 мая 2026 года международная федерация ММА тоже разрешила российским юниорам использовать национальный флаг.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила закон, который обязывает постоянно вывешивать флаг России на всех государственных и муниципальных стадионах, аренах и в бассейнах. Депутаты также предлагают включать гимн на соревнованиях и наказывать за отсутствие триколора, чтобы с детства воспитывать в спортсменах патриотизм и уважение к символам страны.