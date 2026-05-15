15 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: пресс-служба RCC Boxing

Дмитрий Бивол и другие: в Екатеринбурге пройдет боксерское шоу мирового масштаба

В субботу, 30 мая, в Екатеринбурге пройдет боксерское шоу мирового масштаба от Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в главном поединке вечера на ринг выйдет абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол. Ему предстоит защита титулов в поединке против немца Михаэля Айферта. В рамках вечера бокса пройдет также сразу несколько титульных поединков. Российские спортсмены смогут оспорить статус золотых чемпионов WBA.

WBA Gold – это второй по значению титул в системе Всемирной боксерской ассоциации после звания чемпиона мира. Пояс подчеркивает официальный статус претендента на мировой титул, обозначая для чемпиона, кто именно нацелен на бой с ним. WBA Gold позволяет боксерам занять высокие места в мировом рейтинге топ-15 и выйти на отборочные бои.

Боксер Вадим Туков(2026)|Фото: пресс-служба RCC Boxing

Всемирная боксерская ассоциация, старейшая из ныне существующих профессиональных боксерских организаций, ввела этот пояс весной 2019 года. Сейчас он уже неразрывно связан с боксом в России и мире.

Среди спортсменов уральской промоутерской компании RCC им владели Заур Абдуллаев, Марк Урванов, Павел Силягин, Вадим Туков, Баходур Усмонов и Шарабутдин Атаев. А в списке иностранных звезд, завоевывавших этот титул, есть претенденты на титул чемпиона мира – британец Джо Джойс и двукратный чемпион Олимпиады Хулио Сезар ла Крус.

30 мая на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге определят сразу трех золотых чемпионов WBA. Во всех трех поединках выступят спортсмены РМК. Всеволод Шумков из Каменска-Уральского выйдет на ринг против Кристиана Оливо из США. Они разыграют пояс WBA Gold в полулегком весе. Этот бой станет со-главным событием шоу.

Титул WBA Gold во втором среднем весе разыграют россиянин Никита Зонь и аргентинец Гонсало Гарсия. А Вадим Туков будет защищать пояс WBA Gold в среднем весе в поединке против опытного аргентинца Себастьяна Папечи.

Шоу RCC Boxing(2026)|Фото: пресс-служба RCC Boxing

