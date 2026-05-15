15 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Странные буквы в мессенджерах: МВД раскрыло новую схему кибермошенников

МВД России обнаружило новую тактику мошенников в популярных мессенджерах. Преступники рассылают сообщения, в которых перемешивают заглавные и строчные буквы, а также вставляют символы из иностранных алфавитов, пишет КП.

Киберполиция объяснила, что аферисты специально создают такой "визуальный шум". Они смешивают кириллицу и латиницу, добавляя между ними лишние значки. Обычные системы защиты легко распознают и блокируют стандартный спам, но такие странные комбинации обманывают автоматические фильтры. В итоге опасное сообщение обходит блокировку и попадает в телефон пользователя под видом обычной переписки.

Полицейские просят граждан внимательно смотреть на текст. Беспорядочные буквы и лишние символы - это прямой признак опасности. Особую бдительность стоит проявлять, если к странному тексту прикреплены файлы в форматах APK или HTML. Также эксперты запрещают переходить по ссылкам или отвечать на провокации вроде вопроса "это ты на фото?". За такими сообщениями преступники почти всегда прячут попытку украсть ваши данные.

Ранее в Челябинске трое мужчин от 35 до 39 лет попали под следствие за продажу личных данных россиян, которые они незаконно копировали из баз МВД и других ведомств с конца 2019 года. Следственный комитет выясняет, кому именно задержанные передавали секретную информацию, и продолжает расследование этого дела.

Теги: мошенник, преступность, аккаунт


