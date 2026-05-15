Президент Литвы потребовал сбивать все дроны, залетающие в страну

Литва намерена сбивать любые дроны, нарушающие ее воздушное пространство. Такое заявление сделал президент страны Гитанас Науседа.

Он сказал, что любой беспилотник, который вторгается на территорию Литвы, представляет собой угрозу. Власти ничего знают о его происхождении, целях и направлении полета. И неизвестно, к чему это может привести.

Страны Прибалтики неоднократно сообщали о появлении в их воздушном пространстве беспилотников, которые впоследствии идентифицировались как украинские. Но Литва не позволит использовать свою территорию для операций против других стран, заверил Науседа.

Накануне после попадания украинских дронов по нефтехранилищам в Латвии ушло в отставку правительство республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал роспуск латвийского кабинета министров так, что "это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима".

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства фактически стали соучастниками ударов украинских беспилотников по России, поскольку дроны не могут летать над территорией без согласования с властями.