Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В РАН не боятся конкуренции со стороны ИИ

Президент Российской академии наук Геннадий Красников не считает искусственный интеллект конкурентом ученым, видит в ИИ только инструмент, который очень облегчит работу исследователей.

"Сегодня просто намного возросли возможности для того, чтобы исследователи более эффективно работали. Но сказать, что роль ученого как-то будет уменьшаться - это, конечно, нет оснований", - цитирует ТАСС Красникова.

Глава РАН заявил, что предпочитает говорить не "искусственный интеллект", а "машинное обучение", методы которого ученые применяли уже в начале 80-х годов.

"ИИ в науке реально помогает опытным учёным, увеличивая их продуктивность до двух раз", - говорил в 2025 году в интервью "Ведомостям" доктор технических наук, руководитель исследовательского центра "Сильный ИИ в промышленности" Университета ИТМО Александр Бухановский. Правда, при этом он отмечал и возможный вред для начинающих ученых: "Для человека, только вставшего на путь науки, бездумное применение ИИ чревато "изобретением велосипеда", поскольку он не имеет достаточной эрудиции и опыта, чтобы оценить качество результата. В итоге продуктивность не только не растет, а даже падает, поскольку такой ученый может тратить много сил на проверку разнообразных "открытий" от ИИ".

Теги: ран, ии, ученые, геннадий красников


