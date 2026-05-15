Экономический совет ЛДПР поддержал инициативу об обязательной доле российской техники в дорожном строительстве

Минпромторг предложил установить обязательную долю применения российской специализированной техники в дорожном строительстве.

Глава Минпромторга Антон Алиханов на съезде Союза машиностроителей России заявил, что "было бы правильно распространить требование об обязательной доле российской техники, произведенной в нашей стране, на тех подрядчиков, которые работают в рамках этих заказов [строительства дорог]". Обязательную долю он предложил вводить поэтапно в течение пяти-шести лет. Такое правило уже действует в авиаотрасли, оно было утверждено указом президента РФ.

Заявление министра прозвучало на фоне сокращения продаж российской дорожно-строительной техники в первом квартале 2026 года на 51% – до 5,8 млрд руб. Квартальный показатель по отгрузке ДСТ оказался худшим за последние шесть лет. Даже в первом квартале 2020 года, когда только вводились ковидные ограничения, отгрузки отечественной ДСТ на внутренний рынок выросли на 6% до 8,2 млрд руб. Сокращение продаж российской ДСТ продолжается уже третий год подряд. По мнению экспертов, на сокращение спроса и производства влияют высокая ставка ЦБ, затоваривание рынка, снижение объемов строительства и давление китайского импорта.

Своим мнением об инициативе Минпромторга с Накануне.RU поделился председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

"Хорошая, правильная инициатива. Надо защищать свой рынок от неравной конкуренции из-за рубежа. Все известные страны мира, способные производить продукцию, уже давно стараются поддерживать своих производителей. Такие программы есть в Индии, в Китае все нацелено на развитие производства, на поддержку своих производителей, Трамп защищает своих американских производителей, Европа давно этим занимается – правда, европейцы применяют скорее не пошлины, а придумывают так называемые экологические барьеры. Но, так или иначе, все они стараются продвигать своих производителей, защищать свой рынок. Вот этим нам тоже надо заниматься", – подчеркнул Константин Бабкин.

Он напомнил, что ЛДПР последовательно выступает за развитие отечественной промышленности.

"Еще Владимир Жириновский говорил, что стране нужна Новая индустриализация. Нынешний лидер партии Леонид Слуцкий выпустил программные статьи по этому поводу. Ну и мы, как Экономический совет ЛДПР, будем готовить эту базу и, в частности, будем поддерживать упомянутую инициативу Минпромторга", – заявил известный промышленник.