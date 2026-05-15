На форуме "Есть результат" обсудили, где будет учиться и работать свердловская молодежь

Сегодня, 15 мая, в Нижнем Тагиле проходит форум "Есть результат", посвященный обсуждению ключевых направлений развития Свердловской области и формированию предложений в "Народную программу 2.0".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, форум объединил представителей органов власти, промышленности, агропромышленного комплекса, системы образования, здравоохранения, общественных организаций, участников специальной военной операции, добровольческих объединений и молодежного сообщества. Достижения и предложения в программу обсудили на шести тематических "круглых столах": "Промышленность", "Сельское хозяйство", "Тыл – фронту: технологии Победы и работа для героев", "Развитие территорий и благоустройство", "Урал за крепкие семьи и медицину здорового долголетия", "Урал будущего".

Также на форуме обсуждалось, где будет учиться и работать свердловская молодежь. На эту тему выступил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

"Так, мы отремонтировали филиал колледжа Ползунова в Кировграде. В этом году будет полностью отремонтировано общежитие, в котором будут жить те, кто выбрал технологическую, инженерную специализацию в филиале колледжа Ползунова. Это значимый шаг, который позитивно отразится как на жизни Кировградского округа, так и ближайших малых городов и поселков. Важной темой обсуждения стало и создание импортозамещающих производств. Эту задачу ставит перед нами президент. До 2030 года мы должны выстроить систему, где каждый элемент усиливает другой, где предприятия не конкурируют, а объединяются для прорыва", - отметил Алексей Свалов.

Итоги работы "круглых столов" будут представлены на пленарном заседании форума. Участники сформируют предложения в программу развития региона, которые войдут в дальнейшую работу по реализации "Народной программы 2.0".