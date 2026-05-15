Константин Бабкин: Проблемы машиностроителей услышали на самом верху

14 мая прошел X съезд Союза машиностроителей. В нем принимали участие руководители крупнейших предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, делегаты региональных отделений Союза, научно-образовательного и экспертного сообщества, ректоры ведущих вузов, молодежные лидеры и представители СМИ. Съезд посетил и президент страны Владимир Путин.

На мероприятии подвели итоги деятельности организации за пятилетний период и обсудили вклад Союза в развитие отечественной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, кадровой политики и технологического лидерства страны.

Участник съезда — председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин рассказал Накануне.RU, каковы настроения машиностроителей в нынешних экономических условиях.

"Впрямую со сцены звучала проблематика — пусть и осторожно, аккуратно, — но было упомянуто, что высокая ключевая ставка, непонятное распределение мер господдержки препятствуют развитию производства и продвижению нашей продукции на экспорт. Все это прозвучало несколько раз в разных выступлениях. Президент сказал: я вас услышал, вижу эти проблемы, но давайте сейчас не будем о грустном, и отметил, что видит успехи машиностроителей и нацелен на поддержку", — рассказал Константин Бабкин.

По словам председателя Экономического совета ЛДПР, в отраслях наблюдается спад, но многие производители понимают, что это временно и преодолимо.

"Во многих отраслях наблюдается спад: в транспортном машиностроении, в специализированном машиностроении, в других отраслях. Все понимают, что это временно, преодолимо, что есть рецепты для того, чтобы из этого спада выбраться. Так что, в целом, на съезде была такая рабочая, деловая обстановка, все нацелены на долгосрочную работу, на движение вперед", — заключил Константин Бабкин.