СВР обвинила СБУ в скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов

Служба внешней разведки России обвинила украинские спецслужбы в скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов.

"СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента", - говорится в заявлении на сайте СВР.

В службе считают, что активная кампания по скупке каналов развернулась в конце апреля. "Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения. Эти по сути мошеннические действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России"", - заявили в СВР.