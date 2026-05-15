Жительницу Петербурга, следившую за генералом, приговорили к 16 годам лишения свободы

Жительница Петербурга, причастная к подготовке теракта в отношении генерала министерства обороны РФ, осуждена на 16 лет. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Женщину 1977 года рождения задержали в Северной столице в июне 2025 года. Она признана виновной в содействии террористической деятельности и госизмене.

Установлено, что по заданию сотрудников СБУ она проводила разведку места жительства и слежку за автомобилем высокопоставленного военнослужащего. Полученные данные фигурантка передавала украинским спецслужбам.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего по заданию украинских кураторов взорвать самодельное взрывное устройство у объектов Минобороны. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, злоумышленник сам установил контакты с боевиками.