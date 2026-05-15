Кремль настраивает регионы на аккуратность с итогами выборов в Госдуму

В Кремле дали новые установки регионам по поводу предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. На совещании в администрации президента с участием руководства "Единой России" первый замруководителя администрации Кремля Сергей Кириенко заявил о необходимости аккуратного подхода к легитимности выборов. Кампания должна пройти без грубых и искусственных завышений результата, итоги выборов не должны давать повода усомниться, такие тезисы были направлены в регионы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Обсуждались и текущие рейтинги партий. "Единой России" предложили ориентироваться на результаты предыдущей думской кампании, когда партия набрала около 50% голосов по спискам. В Кремле считают, что кампания приходится на момент напряжения в обществе, поэтому стиль ее должен иметь "терапевтический характер", снижающий градус тревожности.