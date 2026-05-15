Из украинского плена домой возвращаются трое свердловчан

Среди вернувшихся из украинского плена солдат трое свердловчан. Об этом в своих социальных сетях рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, главам городов уже сообщили радостную новость. Среди вернувшихся житель Каменска-Уральского 1980 г.р., житель Краснотурьинска 1995 г.р. и житель Чкаловского района Екатеринбурга 1982 г.р. Все трое находились в плену с 2025 года.

"Будем ждать и дальше добрых вестей. Благодарю за огромную работу всех , кто занимался этим обменом, и особый поклон от всех свердловчан Татьяне Николаевне Москальковой, отдавшей немало сил и души процессу возвращения домой россиян", - написала Мерзлякова.

Напомним, что Россия и Украина обменялись военнопленными. Каждая из сторон отдала по 205 человек, сообщило Минобороны РФ. Ранее президент Владимир Путин заявил, что еще до объявления перемирия на 9 мая украинской стороне было сделано предложение об обмене военнопленными. Россия передавала Украине список из 500 украинских военных в плену, но Киев затем "сошел с радаров".