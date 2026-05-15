Сергей Кравчук на форуме "Есть результат!": Успехи Народной программы - результат общей работы жителей и всех уровней власти

15 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на форуме "Есть результат!": Успехи Народной программы - результат общей работы жителей и всех уровней власти

В форуме «Есть результат!» Хабаровского края приняли участие секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии РФ, член Генерального совета партии Александр Козлов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутаты Государственной, краевой, городской дум, участники СВО, общественники, волонтеры. Ключевая тема — подведение итогов Народной программы и старт нового программного цикла до 2031 года.

Действующая Народная программа «Единой России» получила региональные разделы, в которых отражены положения по конкретным объектам в конкретных населённых пунктах, что делает документ понятным каждому жителю, отметил Владимир Якушев, выступая на пленарном заседании регионального отчётного форума. На данный момент ЕР отчитывается по итогам реализации текущей программы и собирает предложения в новую. Онлайн и офлайн их поступило уже почти миллион.Приложением к новой Народной программе партии станет перечень законодательных инициатив, которые потребуется принять.

Секретарь Генсовета отметил, что в Хабаровском крае видны существенные изменения в экономике и социальной сфере.

Губернатор Дмитрий Демешин на пленарном заседании форума подчеркнул, что Хабаровский край уверенно развивается благодаря совместной работе региона, «Единой России» и поддержке Президента. Он поблагодарил партию и секретаря Генсовета Владимира Якушева за внимание к Хабаровскому краю и к проблемам жителей региона. И добавил, что проекты для реализации будут определены с опорой на Народную программу партии, в которую люди сами вносят предложения — как сделать лучше их село, город, двор. Сейчас главная задача — чтобы запросы жителей края вошли в новый документ — Народную программу 2.0, которая будет рассчитана до 2031 года.

(2026)|Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска в ходе своего выступления выразил признательность партии «Единая Россия» и секретарю Генсовета партии Владимиру Якушеву за инициативы, которые делают жизнь граждан комфортнее.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Партийный актив краевой столицы в своей работе ориентируется на стратегическую линию партии: за благополучие и достойную жизнь людей, за сильную и успешную Россию. Именно на те моменты, на которые нацеливает нас Президент России Владимир Владимирович Путин. В городе Хабаровске ключевые направления народной программы выполняется благодаря взаимодействию всех уровней власти, партнёрству с бизнесом, коммерческими, научными и общественными организациями. Важным инструментом выполнения проектов Народной программы стала практическая реализация мастер-плана Хабаровска, который формировался с учетом мнения жителей. В городе активно строится жильё, социальные объекты, создаются места для работы и отдыха, осваиваются ранее незастроенные территории, ремонтируются дороги, обновляется транспорт. Безусловно, в центре всех решений, планов программы партии «Единая Россия» находятся задачи по воспитанию и обучению молодёжи. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы открыли лицей на 800 учащихся, четыре детских сада на 840 мест, капитально отремонтировали четыре образовательных учреждения. К началу нового учебного года планируются отремонтировать ещё две школы. В настоящее время ведётся строительство сразу трёх детских садов на 770 мест. В них предусматриваются группы для приёма малышей с 2 месяцев. Такие группы уже функционируют в четырёх детских садах», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

В ходе своего выступления министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов отметил, что Хабаровск должен стать кузницей кадров для мэров городов ДФО: «Город Хабаровск должен стать кузницей управленцев с точки зрения других городов Дальнего Востока. Здесь очень большой потенциал».

Молодёжь края и профсоюзы одними из первых внесли свои наказы в Народную программу 2.0.

Напомним, благодаря поддержке федерального бюджета и Народной программе за последние 5 лет в Хабаровском крае построено 27 ФАПов и амбулаторий, капитально отремонтированы 138 медицинских организаций первичного звена, получены 24 машины скорой помощи и 131 школьный автобус, модернизированы и построены 15 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, благоустроено 484 общественные территории, продолжается программа масштабного капитального ремонта школ. Также выстроена работа по поддержке участников СВО — сегодня в крае действует 46 мер поддержки, работает филиал фонда «Защитники Отечества», а земельные участки получили уже 132 защитника.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, форум есть результат, народная программа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети