Сергей Кравчук на форуме "Есть результат!": Успехи Народной программы - результат общей работы жителей и всех уровней власти

В форуме «Есть результат!» Хабаровского края приняли участие секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии РФ, член Генерального совета партии Александр Козлов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутаты Государственной, краевой, городской дум, участники СВО, общественники, волонтеры. Ключевая тема — подведение итогов Народной программы и старт нового программного цикла до 2031 года.

Действующая Народная программа «Единой России» получила региональные разделы, в которых отражены положения по конкретным объектам в конкретных населённых пунктах, что делает документ понятным каждому жителю, отметил Владимир Якушев, выступая на пленарном заседании регионального отчётного форума. На данный момент ЕР отчитывается по итогам реализации текущей программы и собирает предложения в новую. Онлайн и офлайн их поступило уже почти миллион.Приложением к новой Народной программе партии станет перечень законодательных инициатив, которые потребуется принять.

Секретарь Генсовета отметил, что в Хабаровском крае видны существенные изменения в экономике и социальной сфере.

Губернатор Дмитрий Демешин на пленарном заседании форума подчеркнул, что Хабаровский край уверенно развивается благодаря совместной работе региона, «Единой России» и поддержке Президента. Он поблагодарил партию и секретаря Генсовета Владимира Якушева за внимание к Хабаровскому краю и к проблемам жителей региона. И добавил, что проекты для реализации будут определены с опорой на Народную программу партии, в которую люди сами вносят предложения — как сделать лучше их село, город, двор. Сейчас главная задача — чтобы запросы жителей края вошли в новый документ — Народную программу 2.0, которая будет рассчитана до 2031 года.

Мэр Хабаровска в ходе своего выступления выразил признательность партии «Единая Россия» и секретарю Генсовета партии Владимиру Якушеву за инициативы, которые делают жизнь граждан комфортнее.

«Партийный актив краевой столицы в своей работе ориентируется на стратегическую линию партии: за благополучие и достойную жизнь людей, за сильную и успешную Россию. Именно на те моменты, на которые нацеливает нас Президент России Владимир Владимирович Путин. В городе Хабаровске ключевые направления народной программы выполняется благодаря взаимодействию всех уровней власти, партнёрству с бизнесом, коммерческими, научными и общественными организациями. Важным инструментом выполнения проектов Народной программы стала практическая реализация мастер-плана Хабаровска, который формировался с учетом мнения жителей. В городе активно строится жильё, социальные объекты, создаются места для работы и отдыха, осваиваются ранее незастроенные территории, ремонтируются дороги, обновляется транспорт. Безусловно, в центре всех решений, планов программы партии «Единая Россия» находятся задачи по воспитанию и обучению молодёжи. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы открыли лицей на 800 учащихся, четыре детских сада на 840 мест, капитально отремонтировали четыре образовательных учреждения. К началу нового учебного года планируются отремонтировать ещё две школы. В настоящее время ведётся строительство сразу трёх детских садов на 770 мест. В них предусматриваются группы для приёма малышей с 2 месяцев. Такие группы уже функционируют в четырёх детских садах», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе своего выступления министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов отметил, что Хабаровск должен стать кузницей кадров для мэров городов ДФО: «Город Хабаровск должен стать кузницей управленцев с точки зрения других городов Дальнего Востока. Здесь очень большой потенциал».

Молодёжь края и профсоюзы одними из первых внесли свои наказы в Народную программу 2.0.

Напомним, благодаря поддержке федерального бюджета и Народной программе за последние 5 лет в Хабаровском крае построено 27 ФАПов и амбулаторий, капитально отремонтированы 138 медицинских организаций первичного звена, получены 24 машины скорой помощи и 131 школьный автобус, модернизированы и построены 15 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, благоустроено 484 общественные территории, продолжается программа масштабного капитального ремонта школ. Также выстроена работа по поддержке участников СВО — сегодня в крае действует 46 мер поддержки, работает филиал фонда «Защитники Отечества», а земельные участки получили уже 132 защитника.