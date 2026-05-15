Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми суд обязал покупателя вернуть квартиру жертве мошенников

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда защитила права женщины, ставшей жертвой мошенников, и вернула ей единственное жильё, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

В конце мая 2023 года женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и убедили её, что на неё пытаются оформить кредит. Под влиянием обмана она получила займы в банках, продала свою квартиру, а деньги перевела на "безопасные" счета. Договор купли-продажи жилья был заключён с покупателем, который передал ей 1 800 000 рублей. Эти средства потерпевшая также перечислила мошенникам.

Осознав случившееся, женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Затем она подала иск в суд с требованием признать договор купли-продажи квартиры недействительным. Новый собственник, в свою очередь, заявил встречный иск о признании его добросовестным приобретателем и выселении бывшей владелицы.

Кировский районный суд Перми удовлетворил требования обманутой женщины: договор купли-продажи признан недействительным, в ЕГРН восстановлена запись о её праве собственности, а запись о праве нового владельца исключена. Встречный иск отклонён. Суд обязал истицу вернуть ответчику уплаченные за квартиру 1 800 000 рублей. Решение основывалось на судебной психолого-психиатрической экспертизе, подтвердившей, что в момент сделки женщина не могла понимать значение своих действий из-за внешнего давления.

Покупатель подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, требуя отменить решение и провести повторную экспертизу, считая заключение первой недопустимым доказательством. Судебная коллегия назначила повторную экспертизу, которая подтвердила выводы специалистов: в момент подписания договора воля продавца была искажена.

Краевой суд оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. В определении суда указано: юридически значимым является возможность лица понимать значение своих действий именно в момент совершения сделки; при искажении воли продавца добросовестность покупателя значения не имеет.

Теги: мошенники, квартира, деньги, покупатель


