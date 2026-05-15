Мэрию Екатеринбурга ждет срочный ремонт после выпадения кирпичей из здания

В здании мэрии Екатеринбурга пройдет срочный ремонт после того, как из него выпали кирпичи.

Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование потенциально аварийных элементов здания уже проводилось и выделено финансирование на 2026 год, а участки тротуара под этими колоннами были огорожены.

"Сейчас известно, что аукцион на выполнение противоаварийных работ уже состоялся, подписание контракта ожидалось в промежуток между 25 мая и 3 июня 2026 года, но влажность и перепад температур сделали свое дело. Сейчас будут натянуты противоаварийные сетки, работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры (здание является ОКН, без разрешения дырку не просверлить)", - отмечает канал.

По его данным, закончить ремонт здания мэрии планируется до 3 августа.