15 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Хабаровский край
Сергей Кравчук поставил задачу завершить 1 этап реконструкции на улице Серышева в Хабаровске к началу осени

Мэр Хабаровска лично проинспектировал ремонт участков дорог на улицах Серышева и Запарина. Эти работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированной Президентом. Здесь проводится полная переукладка дорожного покрытия, которая включает несколько этапов. На участке от улицы Калинина до улицы Запарина уже положили первый слой. Далее рабочие приступят к отрезку от улицы Дзержинского до улицы Волочаевской.Также будут установлены новые гранитные бордюры, обустроены пешеходные связи и тротуары, появится новое освещение.

«Движение по улице Серышева не будет перекрываться – проезд личного и общественного транспорта организован и осуществляется в штатном режиме. Серьёзных проблем на участке нет, к тому же мы получаем обратную связь от хабаровчан – я им благодарен за то, что они понимают, что нужно немного потерпеть. Мы переговорили с подрядной организацией, чтобы к 1 сентября открыть участок, на котором сейчас идёт первый этап работ. Это важно, чтобы дети смогли спокойно пойти в школу, а автобусное движение и общее передвижение по улице не вызвали каких‑либо затруднений», – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сейчас дорожники работают с опережением графика более чем на 1,5 месяца.

Качество работ и материала нового покрытия строго контролируется - специалисты берут пробы асфальтобетона для передачи в лабораторию. Администрация города Хабаровска заключила контракт с федеральным учреждением «РОСДОРНИИ» на предмет таких исследований. 

В Хабаровске сейчас активно занимаются развитием инфраструктуры города: помимо улицы Серышева, ведётся работа на развязке на улице 65‑летия Октября. Основные мероприятия стартовали в текущем году, а их завершение запланировано на 2027 год.

