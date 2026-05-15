Вовлечённость россиян в работу падает

В среднем россияне оценивают свою вовлеченность в работу в 4,4 балла из 5 возможных. Доля тех, кто считает себя вовлеченным в работу на 100%, со временем снижается: в 2024-м году таких было 72%, сейчас – 63%, следует из опроса исследовательского центра платформы SuperJob.

Респондентки оценивают свою вовлеченность чуть выше, чем респонденты: 4,5 против 4,3 балла. На пятерку свой труд оценивают 68% россиянок и только 58% россиян.

Также отмечается, что у миллениалов вовлеченность выше, чем у людей 45+ или молодежи. Также свое внимание к работе выше оценивают люди со средним образованием, чем выпускники вузов. Кроме того, с высоким уровнем вовлеченности коррелирует уровень зарплаты: чем выше доход, тем серьезнее у человека подход к делу.

Ранее HR-специалисты обратили внимание на отказ работодателей от формата полностью удаленной работы, в том числе из-за того, что не могут добиться от сотрудников включенности в процесс, самомотивации и быстрой коммуникации.