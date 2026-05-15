В Челябинске продлён арест экс-главы "ПОВВ" Хабирова

В Челябинске продлён арест бывшего руководителя МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" ("ПОВВ") Сергея Хабирова.

14 мая соответствующее решение принял Челябинский областной суд. Хабиров останется под стражей до 29 июня. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщает объединённая пресс-служба судов Южного Урала.

По версии следствия, в июле 2024 года Хабиров заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало "Проекты и решения". В результате бюджету Челябинска был нанесен ущерб в 116 млн руб.

МУП "ПОВВ" – крупнейшее муниципальное предприятие Челябинска, которое занимается обслуживанием, ремонтом и строительством сетей водоснабжения и водоотведения в Челябинске и его городе-спутнике Копейске. По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2024 г. составила более 5,5 млрд руб.