СК: При ударах БПЛА в Рязани погибли четыре человека

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Рязани. По информации ведомства, при ударах погибли четыре человека, пострадали не менее 12. Ранее сообщалось о трех жертвах.

Как заявили в СК, 15 мая на территории Рязанской области зафиксированы атаки дронами ВСУ с последующей детонацией. Проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие.

Помимо этого, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. "Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению", - подчеркнули в СК.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил, что в Рязани из-за атаки БПЛА повреждены два многоэтажных жилых дома. По его словам, погибли три человека, еще 12 пострадали, в том числе дети. Спасатели разбирают завалы, жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. В Минздраве уточняли, что семь пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы, в том числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое.