В Екатеринбурге самокатчик сбил ребенка-велосипедиста и скрылся

В Екатеринбурге разыскивают самокатчика, который сбил ребенка-велосипедиста и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне вечером у дома №134 по улице Малышева. По предварительным данным, неустановленный пока водитель прокатного электросамоката двигался по тротуару в сторону улицы Гагарина и наехал на 9-летнего велосипедиста. Сразу после наезда самокатчик скрылся с места происшествия.

Юный велосипедист был доставлен на "скорой" в ДМБ №9. Ему оказывается необходимая медпомощь.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Скрывшегося с места ДТП водителя электросамоката ищут.