Игорь Седов и Александр Тихонов высадили деревья на аллее Единства городов России в рамках программы форума в Волгограде

В Волгограде продолжается форум представительных органов муниципалитетов, собравший более 30 делегатов из разных регионов России.

Среди участников — председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов и депутат Александр Тихонов.

На завершающем мероприятии первого дня глава Волгограда Владимир Марченко представил основные направления десятилетней программы развития города, утверждённой в 2024 году. Презентация прошла на площадке Центрального парка культуры и отдыха.

Программа включает восемь ключевых направлений с общим объёмом финансирования 1,6 триллиона рублей, более половины из которых — внебюджетные средства. За первые два года реализации полностью завершено 102 мероприятия из 552 запланированных на сумму 50 миллиардов рублей. В городе строят школы, модернизируют учреждения образования и здравоохранения, обновляют систему ЖКХ, дорожную инфраструктуру и транспорт, расселяют аварийное жильё и благоустраивают общественные территории.

Развитие Центрального парка — часть общей стратегии города. Участники форума вместе со студентами высадили на его территории каштаны, клёны и черёмуху. Новая аллея получила название Единства городов России.

Далее делегаты посетят оборонно-спортивный лагерь «Авангард», где пройдут мероприятия по основной тематике форума.