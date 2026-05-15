На Среднем Урале уже три человека пострадали от укусов гадюк

В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Всего три случая, и в каждом укус нанесла гадюка. Пострадавшие поступили в Областной центр острых отравлений в начале мая. Один из них уже выздоровел, а еще две женщины продолжают лечение. К счастью, каждый из них вовремя обратился за медпомощью, потому прогноз благоприятный.

"Змеи обычно не агрессивны и кусают, только когда их беспокоят, причиняют боль. Чаще это происходит, если человек случайно наступил на змею, задел рукой при работе в саду или когда ее схватил любопытный ребенок", - пояснили в минздраве.

Важно помнить, что в случае укуса змеи ни в коем случае нельзя:

Накладывать жгут;

Делать насечки;

Поить пострадавшего алкоголем;

Прижигать место укуса;

Отсасывать яд.

Нужно сохранять спокойствие, промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, обездвижить пострадавшую конечность, по возможности принять обезболивающее и антигистаминное, вызвать "скорую" или самим поехать в медучреждение.

Токсикологические центры в Свердловской области: