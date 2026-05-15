На Среднем Урале уже три человека пострадали от укусов гадюк
В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Всего три случая, и в каждом укус нанесла гадюка. Пострадавшие поступили в Областной центр острых отравлений в начале мая. Один из них уже выздоровел, а еще две женщины продолжают лечение. К счастью, каждый из них вовремя обратился за медпомощью, потому прогноз благоприятный.
"Змеи обычно не агрессивны и кусают, только когда их беспокоят, причиняют боль. Чаще это происходит, если человек случайно наступил на змею, задел рукой при работе в саду или когда ее схватил любопытный ребенок", - пояснили в минздраве.
Важно помнить, что в случае укуса змеи ни в коем случае нельзя:
- Накладывать жгут;
- Делать насечки;
- Поить пострадавшего алкоголем;
- Прижигать место укуса;
- Отсасывать яд.
Нужно сохранять спокойствие, промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, обездвижить пострадавшую конечность, по возможности принять обезболивающее и антигистаминное, вызвать "скорую" или самим поехать в медучреждение.
Токсикологические центры в Свердловской области:
- Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, Областной центр острых отравлений, тел. (343) 261-99-96, 229-98-57, Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км;
- Психиатрическая больница №7, отделение острых отравлений, тел. (3435) 29-38-53, Нижний Тагил, ул. Площадка, 25 квартал;
- Для детей: Областная детская клиническая больница, тел. (343) 231-91-09, Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32.