Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по СО

На Среднем Урале уже три человека пострадали от укусов гадюк

В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Всего три случая, и в каждом укус нанесла гадюка. Пострадавшие поступили в Областной центр острых отравлений в начале мая. Один из них уже выздоровел, а еще две женщины продолжают лечение. К счастью, каждый из них вовремя обратился за медпомощью, потому прогноз благоприятный.

"Змеи обычно не агрессивны и кусают, только когда их беспокоят, причиняют боль. Чаще это происходит, если человек случайно наступил на змею, задел рукой при работе в саду или когда ее схватил любопытный ребенок", - пояснили в минздраве.

Важно помнить, что в случае укуса змеи ни в коем случае нельзя:

  • Накладывать жгут;
  • Делать насечки;
  • Поить пострадавшего алкоголем;
  • Прижигать место укуса;
  • Отсасывать яд.

Нужно сохранять спокойствие, промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, обездвижить пострадавшую конечность, по возможности принять обезболивающее и антигистаминное, вызвать "скорую" или самим поехать в медучреждение.

Токсикологические центры в Свердловской области:

  • Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, Областной центр острых отравлений, тел. (343) 261-99-96, 229-98-57, Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км;
  • Психиатрическая больница №7, отделение острых отравлений, тел. (3435) 29-38-53, Нижний Тагил, ул. Площадка, 25 квартал;
  • Для детей: Областная детская клиническая больница, тел. (343) 231-91-09, Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32.

Теги: гадюка, змея, укус


