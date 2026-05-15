Мужчина ранил ножом семилетнюю девочку в Подмосковье

В Подмосковье мужчина ранил ножом семилетнюю девочку. 21-летний подозреваемый задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 14 мая в деревне Плесенское Наро-Фоминского городского округа. Предварительно установлено, что мужчина подошел на улице к двум девочкам, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил им одну из них. Ребенок был госпитализирован. Нападавший скрылся, но позже был задержан.

В СК сообщили, что нападавший не знал девочку. Его допрашивают. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Также в ведомстве рассказали, что "скорую" ребенку вызвали прибывшие на место родители. Сейчас девочку уже выписали.