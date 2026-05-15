В Челябинске две УК лишены домов

В Челябинске две управляющие компании лишены домов. Речь идёт о двух ООО – "Авилум" и "Деметра".

47 многоквартирных домов, которые обслуживали эти УК, исключены Госжилинспекцией из реестра лицензий. Мэрия Челябинска решает вопрос дальнейшего обслуживания и содержания этих зданий.

Собственники вправе на общем собрании самостоятельно выбрать новую управляющую организацию, сообщает Госжилинспекция Челябинской области. Ранее эти УК привлекали к ответственности за управление домами с грубым нарушением лицензионных требований.