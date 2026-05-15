Бастрыкин требует доклад по делу об избиении пенсионера с инсультом в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении пенсионера в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в социальных медиа получила распространение информация об избиении пенсионера, перенесшего инсульт. Все случилось возле дома по улице Латвийской в Екатеринбурге. Некий молодой человек без видимых причин напал на пожилого мужчину, сидевшего на скамейке, повалил его на землю и жестоко избил.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

