Рейтинги растут: ФОМ опубликовал опрос россиян по поводу властей после праздничной "паузы"

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) после странной паузы в начале мая продолжил публикацию еженедельных опросов россиян "Доминанты", в которых граждан спрашивают об их отношении к ситуации в стране, властям, настроении и ощущении инфляции.

8 мая и ФОМ, и ВЦИОМ не опубликовали еженедельные результаты опросов, аргументировав это наступлением майских праздников, хотя 8 мая официально было рабочим днем. Предшествующие этой "паузе" данные говорили о значительных снижениях рейтингов власти и росте тревожных настроений.

Так, в середине апреля, на фоне новых ограничений в интернете тревожные настроения в обществе впервые за полтора года превысили спокойные. К концу апреля число "тревожников" достигло рекордных 53%.

Данные "Доминант" за 3 апреля (опубликованы 15 апреля) показывают, что тревожные настроения в обществе чуть снизились – до 50%, но все еще преобладают над спокойными (43%).

Отношение россиян к властям улучшилось: с годового минимума в 64% до 67% выросло число тех, кто за последний месяц не слышал от окружающих критических высказываний в адрес властей. 31% россиян приходилось слышать такие высказывания. У 27% респондентов действия властей за последний месяц вызвали недовольство или возмущение. Это на 1% меньше, чем в конце апреля.

"Скорее хорошо" работает Владимир Путин на своем посту для 75% граждан. В конце апреля эта доля составляла 73% - годовой минимум. Рейтинг доверия президенту составляет 74% (годом ранее в то же время рейтинг составлял 80%). Чуть улучшилось и отношение к правительству – его работу "скорее хорошо" оценивают 47%, "скорее плохо" – 32%. Рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина продолжает падать – 53%.